Барселона, Испания, , 22:42 — REGNUM Защитник «Барселоны» Эмерсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

22-летний игрок привлек внимание руководства «ПСЖ», об этом сегодня, 19 января, сообщил портал Diario Sport. Спортивный директор парижского клуба уверен, что бразилец укрепит оборону клуба. Сообщается, что «ПСЖ» оценивает трансфер игрока в 25 миллионов евро.

Некоторую часть компенсации за трансфер «Барселона», в случае успешной сделки, направит на погашение выплат по условиям соглашения с «Бетисом».

Отметим, что Эмерсон на данный момент выступает на правах аренды за «Бетис». Он не провел ни единого матча за «блауграну» с момента его перехода из «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за 12 миллионов евро.