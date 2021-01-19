Барселона, Испания, , 20:26 — REGNUM Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Согласно информации портала ESPN от 19 января, «Барселона» готова отпустить защитника. Ранее сам игрок изъявлял желание покинуть каталонскую команду в целях получения игровой практики. Футболист провел четыре матча в чемпионате Испании и отличился одной голевой передачей.

Сообщается, что игроком заинтересованы «Милан» и «Вест Хэм». Итальянская команда рассматривает Фирпо в качестве замены Тео Эрнандеса.