Лондон, , 17:44 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» попытается подписать Джейдона Санчо — полузащитника сборной Англии и «Боруссии». Об этом 19 сообщает «Матч ТВ».

Руководство клаба возобновит переговоры по трансферу 20-летнего игрока весной. «МЮ» ставит перед собой целью подписать англичанина летом.

Ранее «МЮ» проявлял интерес к Санчо — летом 2020 г., но в «Боруссии» отказались отпускать вингера дешевле 120 млн евро.

Нынешнее соглашение Санчо с дортмундским клубом рассчитано до 2023 г.