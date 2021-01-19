Вашингтон, 19 января 2021, 17:20 — REGNUM Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе — в интервью YouTube-каналу Full Reptile 19 января назвал бойца, способного стать, по его мнению, величайшим в истории.
Российского бойца впечатлила победа Макса Холлоуэя (США) 17 января:
«Это было лучшее выступление Макса в карьере. Его пик еще не подошел».
17 января на турнире UFC Fight Island 7 в Абу-Даби Холлоуэй одержал победу над Кэлвином Каттаром (США). Он нанес 445 ударов и установил рекорд UFC. Ранее бойцы промоушена не исполняли более 400 ударов в одном бою.