Лондон, , 16:28 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» (Лондон, Великобритания) может уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда после перенесенного матча 18 тура чемпионата Англии против «Лестер Сити».Об этом передет 19 января Talk Sport.

Лэмпарда отправят в отставку в том сллучае, если команда проиграет «лисам» — в Лестере 19 января.

При этом в команде не хотят расставаться со специалистом, учитывая его заслуги в качестве игрока. Также в клубе помнят, что в прошлом сезоне он вывел «синих» в ЛЧ.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович рассматривает вариант с уходом Лэмпарда с поста рулевого «синих». В качестве одной из возможных замен фигурирует имя Шевченко, который в 2004 году становился обладателем приза «Золотой мяч»., передает Le10Sport.