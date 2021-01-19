Минск, , 16:17 — REGNUM Рене Фазель — глава Международной федерации хоккея (IIHF) — заявил 19 января, что Белоруссия получит денежную компенсацию за отмену матчей ЧМ-2021 по хоккею в Минске.

Александр Лукашенко и Рене Фазель President.gov.by

«Мы не будем врагами и будем решать эту проблему… Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», — передает его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января совет IIHF лишил Минск права принять матчи ЧМ из-за политической ситуации в стране.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности проведения в стране матчей ЧМ-2021:

«Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея, все-таки это та организация, которая принимает решение».