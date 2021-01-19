Мадрид, , 14:49 — REGNUM Мадридский «Атлетико» планирует продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне до конца 2024 года. Об этом 19 января сообщает AS.

По информации издания, гендиректор клуба Мигель Анхель Хиль Марин сообщил Симеоне о намерении продлить контракт. В ближайшее время переговоры продолжатся.

Отмечается, что Симеоне рад предложению"Атлетико» и не планировал покидать клуба, а руководство, в свою очередь, не рассматривало вариант расставания с аргентинским специалистом.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании (2014), обладателем Кубка (2013) и Суперкубка (2014) Испании, дважды выиграла Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), также два раза играла в финале Лиги чемпионов (2014, 2016).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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