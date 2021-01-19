Турин, Италия, , 13:38 — REGNUM Главным тренером итальянского футбольного клуба «Торино» стал Давиде Никола. Об этом 19 января сообщается на сайте команды.

В 2010 году Никола начал карьеру тренера. В сезоне 2016/17 под его руководством «Кротоне» смог сохранить прописку в Серии А, а в 2020 году 47-летний тренер спас от вылета «Дженоа».

18 января с поста главного тренера «Торино» был уволен Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов команды.

Под руководством Джампаоло «Торино» в 18 матчах набрал 13 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.