Нью-Йорк, США, , 10:35 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:123.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Бруклина» Джеймс Харден (34 очка, 12 результативных передач) и форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо (34 очка, 12 подборов), сделавшие дабл-даблы.

Для Хардена этот матч стал вторым за «Бруклин» после перехода из «Хьюстона». 17 января он дебютировал за «Нетс» в матче с «Орландо» и сделал трипл-дабл.

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