Лос-Анджелес, США, , 10:24 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри, записавший на свой счёт 26 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал разыгрывающий Денис Шрёдер, набравший 25 очков.

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