Сент-Луис, США, , 09:01 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Джастин Фолк. Ещё по шайбе забросили Майк Хоффман, Брейден Шенн и Джордан Кайру. Российский форвард Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Логан Кутюр, оформивший дубль, Кевин Лабанк и Брент Бёрнс.

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