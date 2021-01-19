Нашвилл, США, 19 января 2021, 08:57 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу. Также шайбы забросили Винсент Трочек, Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер.
В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Филип Форсбег и Виктор Арвидссон.
Читайте также: Варламов провёл второй подряд «сухой» матч за «Айлендерс»