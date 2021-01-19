Нашвилл, США, , 08:57 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу. Также шайбы забросили Винсент Трочек, Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Филип Форсбег и Виктор Арвидссон.

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