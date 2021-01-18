Турин, Италия, , 23:45 — REGNUM «Ювентус» может подписать Шомуродова в это трансферное окно.

Согласно информации портала Calciomercato, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Параличи хочет подписать в команду четвертого форварда, отличающегося по характеристикам от Криштиану Роналду, Пауло Дибало и Альваро Мораты.

Сообщается, что представители «Юве» контактировали с руководством «Дженоа» по поводу экс-форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

Напомним, что Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» в октябре за компенсацию в размере 9 миллионов евро.

В его активе два гола и одна голевая передача в 12 матчах.