Рим, , 23:19 — REGNUM Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло был уволен со своего поста руководством клуба.

Согласно информации на официальном сайте итальянского клуба, руководство «Торино» приняло решение об увольнении 53-летнего специалиста после ничейного матча со «Специей», закончившийся со счетом 0:0, несмотря на то, что «Специя», начиная с восьмой минуты встречи, играла вдесятером.

На данный момент «Торино», сыграв в чемпионате 18 матчей, занимает 18-е место с 13 очками в активе.

Сообщается, что новым наставником команды может стать Давиде Никола, ранее работавший с «Кротоне» и «Дженоа».