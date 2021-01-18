Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Кирилл Капризов — российский нападающий «Миннесота Уайлд» — признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается 18 января на сайте турнира.

Форвард в стартовых двух матчах забросил 1 шайбу и сделал 3 голевые передачи. Капризов помог «Миннесоте» одержать две победы над «Лос-Анджелес Кингс».

Кстати, Капризов проводит первый сезон в НХЛ.

Российский хоккеист подписал контракт с «Миннесотой» в июле 2020 г. Ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА.