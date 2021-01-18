Милан, Италия, , 22:14 — REGNUM Футбольный клуб «Интер» (Милан) не собирается менять название и логотип, заявил исполнительный директор клуба Алессандро Антонелло, передает 18 января ANSA.

«Клуб работал над маркетинговым проектом, основанным на исторических ценностях, и направлен на привлечение миллионов болельщиков команды и укрепление связей с Миланом», — добавил Антонелло.

Как передает Football Italia, «Интер» запустит новый логотип в рамках запланированной маркетинговой кампании.

Ранее Gadzeta dello Sport сообщило, что команда сменит название с Football Club Internazionale Milano на Inter Milano (более узнаваемое за пределами Италии).