Минск, , 22:09 — REGNUM Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) прокомментировала решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права на проведение ЧМ по хоккею 2021 г.

«Мы ждем разъяснений со стороны IIHF по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира», — отметили 18 января в пресс-службе ФХБ.

Решение о лишении Белоруссии права принимать турнир было принято 18 января на заседании совета IIHF. В организации отметили, что не могут гарантировать безопасность болельщикам, игрокам, официальным лицам.

«…Хотя совет считает, что ЧМ не должен использоваться для политической пропаганды, нельзя не признать, что проведение турнира в Минске было бы неуместным», — заявил президент IIHF Рене Фазель.

ЧМ по хоккею был запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 г. В качестве альтернативных мест проведения ЧМ ранее назывались три варианта — Латвия, Дания и Словакия.