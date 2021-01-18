Бухарест, , 21:47 — REGNUM Аномалия Продан, агент полузащитника «Стяуа» Денниса Мана, прокомментировал интерес со стороны европейских клубов, и в частности «Зенита», к своему клиенту.

«На данный момент Денниса хотят видеть во многих клубах, но пока ничего официального мы не имеем», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок является лучшим бомбардиром чемпионата Румынии с 13 голами в 15 матчах, чем привлек внимание «Фенербахче», «Аталанты», «Ромы», «Шеффилд Юнайтед» и «Зенита».

Ранее «Краснодар» пытался подписать хавбека за 10 миллионов евро, но «Стяуа» настояла на 15 миллионах.