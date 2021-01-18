Торонто, Канада, 18 января 2021, 20:55 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Торонто» (Канада) Николас Робертсон пропустит из-за травмы около месяца. Об этом 18 января передает корреспондент ИА REGNUM.
https://twitter.com/koshtorontosun/status/1351202274752798720
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2) 19-летний американец получил травму колена, сообщил в Twitter журналист Терри Кошан.
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Робертсон провел один матч.
Робертсон является одним из прямых конкурентов за место в основе «Кленовых листьев» российского форварда Александра Барабанова. Клуб уже вызвал на замену травмированному хоккеисту экс-защитника «Йокерита» Микко Лехтонена.