Торонто, Канада, , 20:55 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Торонто» (Канада) Николас Робертсон пропустит из-за травмы около месяца. Об этом 18 января передает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/koshtorontosun/status/1351202274752798720

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2) 19-летний американец получил травму колена, сообщил в Twitter журналист Терри Кошан.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Робертсон провел один матч.

Робертсон является одним из прямых конкурентов за место в основе «Кленовых листьев» российского форварда Александра Барабанова. Клуб уже вызвал на замену травмированному хоккеисту экс-защитника «Йокерита» Микко Лехтонена.