Берн, , 20:48 — REGNUM Международная федерация хоккея ИИХФ подтвердила, что ближайший чемпионат мира не пройдет в Минске, как это было запланировано изначально, сообщается на официальном портале организации.

Решение было принято в соображениях обезопасить игроков, болельщиков и СМИ. Совет организации использовал право отозвать чемпионат мира из страны-организатора, если тому есть перечень оснований для беспокойства по поводу безопасности проведения турнира.

ИИХФ пришла к заключению, что Белоруссия в настоящее время не может обеспечить безопасность представителям СМИ, командам и зрителям.

Напомним, что турнир должен был состояться в двух соседских странах — — Латвии и Белоруссии. Планировалось, что ЧМ-2021 пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Новое место проведения турнира будет сообщено позже.

ИИХФ не исключает возможность провести турнир в одной стране.