Лондон, , 16:27 — REGNUM Дэниел Дринкуотер — полузащитник футбольного клуба «Челси» (английский профессиональный клуб из Фулема на юго-западе Лондона, выступает в английской Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии) — продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом 18 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1351138210844348416

Игрок будет выступать за клуб «Касымпаша» (Стамбул) на правах аренды до конца сезона.

Сам Дринкуотер перешел в британскую команду в 2017 г. из «Лестера» за 34 млн фунтов стерлингов. В сезоне-2019/20 на правах аренды выступал за «Бернли» и «Астон Виллу».