Лондон, , 16:24 — REGNUM Бывший футболист сборной Англии Фил Невилл покинул пост главного тренера национальной женской команды. Об этом 18 января сообщает The Guardian.

Невилл ушёл из женской сборной Англии по футболу в связи с приглашением возглавить клуб «Интер Майами», выступающий в американской лиге MLS.

Отмечается, что Невилл планировал уйти из сборной летом 2021 года, но его планы изменились после предложения «Интер Майами». Кроме того, на решение 43-летнего тренера повлиял перенос женского чемпионата Европы с 2021 на 2022 год.

Невилл был главным тренером женской сборной Англии с 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате мира 2019 года.

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