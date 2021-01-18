Милан, Италия, , 16:18 — REGNUM Футбольный клуб «Интернационале» (Милан, Италия) проведет ребрендинг, а также изменит название, передает La Gazzetta dello Sport.

Кроме этого, клуб сменит и логотип. Также сообщается о возможной смене спонсора Pirelli.

В нынешнем сезоне итальянской Серии A клуб набрал 40 очков и расположился на II месте в турнирной таблице.

«Интер» — итальянский профессиональный футбольный клуб, выступающий в Серии А. Один из самых титулованных клубов страны. Клубные цвета — чёрный и синий. Титульный спонсор — компания Pirelli.