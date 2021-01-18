Москва, , 13:22 — REGNUM Лучшим вратарём недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан шведский голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн. Об этом 18 января сообщает пресс-служба лиги.

Рейдеборн сыграл два матча, в которых одержал две победы. Один из матчей он отыграл на ноль. Он впервые в сезоне стал лучшим голкипером недели.

Лучшим защитником стал игрок «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер. В четырёх матчах он набрал 2 (1+1) очка.

Лучшим нападающим признан форвард «Автомобилиста» Питер Холланд. В его активе 7 (4+3) очков в четырёх матчах.

Лучшим новичком назван 21-летний защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев, который набрал 3 (2+1) очка.