Сакраменто, США, , 11:59 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:123.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс, сделавший дабл-дабл из 43 очков и 13 результативных передач.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал форвард Зайон Уильямсон, набравший 31 очко.

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