Денвер, США, , 11:55 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:105.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, сделавший дабл-дабл из 35 очков и 14 подборов. Кроме того, 30 очков набрал Джамал Маррей.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джордан Кларксон, набравший 23 очка.

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