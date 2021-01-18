Лос-Анджелес, США, 18 января 2021, 11:50 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:96.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Дуг Макдермотт, записавший в свой актив 23 очка.
В составе «Клипперс» наибольшую результативность показали Пол Джордж, Маркус Моррис и Люк Кеннард, набравшие по 20 очков.
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