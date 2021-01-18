Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:96.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Дуг Макдермотт, записавший в свой актив 23 очка.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показали Пол Джордж, Маркус Моррис и Люк Кеннард, набравшие по 20 очков.

Читайте также: Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» в матче с «Чикаго»