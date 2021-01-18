Даллас, США, , 11:46 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:101.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, сделавший трипл-дабл из 36 очков, 16 подборов и 15 результативных передач.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал форвард Лаури Маркканен, на счету которого дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

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