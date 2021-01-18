Санрайз, США, , 10:01 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили Аарон Экблад, Кит Яндл, Эту Луостаринен, Патрик Хорнквист и Джонатан Юбердо. В составе «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт и Коннор Мерфи.

«Флорида» сыграла первый матч в новом сезоне. На старте чемпионата команда должна была провести две игры с «Далласом», но матчи были перенесены из-за вспышки коронавируса в техасском клубе.

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