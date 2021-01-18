Питтсбург, США, , 09:55 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Ник Дауд, Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. У «Питтсбурга» отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр и Маркус Петтерссон.

В серии буллитов победный бросок исполнил форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель.

Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне и 707-ю за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

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