Севилья, Испания, , 08:57 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые в карьере за клуб получил красную карточку. Он был удалён с поля в финале Суперкубка Испании с «Атлетиком».

За минуту до конца матча Месси жёстко отмахнулся от форварда «Атлетика» Асьера Вильялибры. После просмотра видеоповтора судья показал ему прямую красную карточку.

Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону». Ранее он получал красную карточку, играя за сборную Аргентины на Кубке Америки в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Атлетик» одержал победу над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании в овертайме со счётом 3:2.

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