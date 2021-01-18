Севилья, Испания, , 08:43 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Барселона» дважды выходила вперёд, дубль оформил нападающий Антуан Гризманн. «Атлетик» оба раза смог отыграться благодаря голам защитника Оскара де Маркоса и форварда Асьера Вильялибры.

Победу «Атлетику» на 93-й минуте матча принёс гол нападающего Иньяки Уильямса, пробившего с линии штрафной площади точно в дальнюю «девятку».

На 120-й минуте матча с поля был удалён капитан «Барселоны» Лионель Месси.

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