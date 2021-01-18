Неаполь, Италия, , 08:15 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 6:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Наполи» дубль оформил нападающий Лоренцо Инсинье (5, 72). Также голы забили полузащитники Диего Демме (36), Ирвин Лосано (38), Петр Зелиньски (45) и Маттео Политано (89).

На сегодняшний день «Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 34 очка. «Фиорентина» идёт на 14-м месте с 18 очками.

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