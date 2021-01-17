Санкт-Петербург, , 22:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге в воскресенье, 17 января, вновь продолжилась давняя городская традиция — запускать в выходные бесплатные электрички в красивейшие места Ленинградской области для любителей беговых лыж и других зимних видов спорта.

Лыжники выходят из электрички «Лыжная стрела» на станции Орехово Дарья Драй © ИА REGNUM

В прошлую зиму она фактически прервалась из-за аномально тёплой зимы и почти полного отсутствия снега. «Лыжные стрелы» назначались, но затем раз за разом вынужденно отменялись по погодным условиям.

В этот сезон, к счастью, в Петербурге и области в достатке и мороза, и снега. И первый же «вылет» вызвал настоящий ажиотаж среди петербуржцев, соскучившихся по настоящему зимнему удовольствию.

Сегодня с Финляндского и Московского вокзалов более двух тысяч петербуржцев отправились на «Лыжных стрелах», соответственно, в поселки Орехово и Шапки. За группой, отправившейся в сторону Карельского перешейка с Финляндского вокзала, наблюдала фотокорреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», сегодня лыжникам, среди которых были целые семьи, большие компании и коллективы коллег по работе, были предложены на выбор три дистанции — 5, 10 и 15 километров. Отдельный пешеходный маршрут по зимнему лесу разработали для любителей популярной в Северной столице скандинавской ходьбы.

…Первые «Лыжные стрелы» были запущены в Ленинграде в послевоенном 1948 году. В 1990-е годы, на фоне отрицания всего советского, развала и разрухи, замечательную ленинградскую традицию, казалось, «похоронили». Возродить ее удалось только в 2008 году.

«Мне очень тепло на душе, что такое происходит. И мы обязательно будем продолжать это делать из года в год. Придумаем похожую историю на лето», — заявил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, который вместе с другими пробежал на лыжах 15 километров.

Следующие «Лыжные стрелы» в Орехово и Шапки будут организованы в субботу, 23 января. Акция будет проходить каждые выходные вплоть до марта, всего планируется запустить десять «стрел».

Получить посадочные талоны на электропоезда можно в отделах (секторах) физической культуры и спорта администраций районов Санкт‑Петербурга, либо в уполномоченных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, подведомственных администрациям районов.