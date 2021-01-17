Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Дэйна Уайт — глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — рассказал о возможном проведении поединка между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Вопрос о бое с Сен-Пьером не поднимался… Хабиб не заинтересован в этом поединке, и Жорж тоже. Так что все кончено», — сообщил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ACB 1.

Ранее глава UFC сообщил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон, если будет впечатлен поединками Конор Макгрегор — Дастин Порье и Майкл Чендлер — Дэн Хукер на турнире UFC 257.