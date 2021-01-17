Берлин, , 19:06 — REGNUM Футболист Роберт Левандовский — нападающий «Баварии» (Германия) — стал автором уникального достижения в Бундеслиге.

https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/1350817025480863744

32-летний форвард открыл счет в матче чемпионата Германии против «Фрайбурга» и стал первым игроком в истории лиги, который за 16 стартовых туров сезона смог забить 21 гол.

В этом сезоне он провел за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча.

Левандовский — польский футболист, нападающий клуба «Бавария» и капитан национальной сборной Польши. Рекордсмен по количеству матчей и голов в истории сборной Польши, входит в тройку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Германии.