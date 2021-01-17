Минск, , 18:59 — REGNUM Рене Фазель — президент Международной федерации хоккея (IIHF) — пожаловался на проблемы из-за общения с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает 17 января ТАСС.

«Расстраивает и печалит, что все так произошло. Мне очень жаль, что люди не понимают, что спорт должен быть вне политики, но таковы реалии мира», — сообщил он, уточнив, что контракт на проведение ЧМ не позволяет так просто перенести его в другое место.

Ранее вице-президент IIHF Калерво Куммола назвал невыполнимой задачей проведение ЧМ в Белоруссии. По его мнению, турнир следует провести в Латвии.