Москва, 17 января 2021, 14:33 — REGNUM Биатлонист Александр Логинов (Россия) пропустит гонку с общим стартом на VI этапе Кубка мира по биатлону в Германии, передает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram.
«Логинов не бежит масс-старт! Даже тренеры не могут сказать, почему…», — написал он 17 января.
Александр Касперович — личный тренер биатлониста Логинова — прокомментировал снятие подопечного с гонки.
«Отсутствие Саши связано с планом подготовки к чемпионату мира», — приводит его слова Sport24.
Помимо Логинова, участие в гонке примут два российских биатлониста Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.