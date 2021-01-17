Москва, , 14:33 — REGNUM Биатлонист Александр Логинов (Россия) пропустит гонку с общим стартом на VI этапе Кубка мира по биатлону в Германии, передает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram.

«Логинов не бежит масс-старт! Даже тренеры не могут сказать, почему…», — написал он 17 января.

Александр Касперович — личный тренер биатлониста Логинова — прокомментировал снятие подопечного с гонки.

«Отсутствие Саши связано с планом подготовки к чемпионату мира», — приводит его слова Sport24.

Помимо Логинова, участие в гонке примут два российских биатлониста Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.