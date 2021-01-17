Москва, , 13:43 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Аякс» (Нидерланды) Куинси Промес не вернется в «Спартак» (Москва) на правах аренды. Об этом 17 января сообщает Sport24.ru.

Отмечается, что клуб рассматривает вариант с уходом 29-летнего игрока, но готов именно к прямой продаже: не планирует отдавать футболиста в аренду, зато именно в таком варианте заинтересован «Спартак».

Промес выступал за красно-белых в 2014—2018 гг. и стал чемпионом России. Он отыграл за команду 135 встреч, забил 66 мячей, отдал 33 голевых паса.

Контракт с «Аяксом» рассчитан до лета 2024 г., трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.