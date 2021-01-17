Канберра, 17 января 2021, 12:35 — REGNUM Организаторы Australian Open — Открытого чемпионата Австралии — объявили о четвертом случае заражения коронавирусом.
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Последний случай COVID-19 выявлен у члена телевизионной команды, прибывшего из Лос-Анджелеса.
Ранее на рейсе в Мельбурн было выявлено два положительных теста на коронавирус. В итоге 47 теннисистов помещены на 2-недельный карантин.
Матчи основной сетки турнира «Большого шлема» пройдут 8−21 февраля.