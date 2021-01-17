Москва, , 12:27 — REGNUM Нападающий футбольного клуба ЦСКА (Москва) Адольфо Гайч может перейти в испанский клуб, передает 17 января «Матч ТВ».

Помимо «Униона» (Германия) и «Дженоа» (Италия) интерес к нападающему Гайчу проявляет один из клубов испанской Примеры.

При этом на данный момент ЦСКА и «Дженоа» не договорились по условиям аренды. Клуб из Генуи готов взять расходы по зарплате (900 тыс. евро в год + 5000 евро за голевое действие), но настаивает на длительности соглашения в 18 мес., а армейцы хотят игрока передать в аренду на 6 мес.

В этом сезоне Гайч провел 18 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.