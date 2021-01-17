Москва, , 12:11 — REGNUM Джефф Монсон — российский боец смешанных единоборств (MMA) — высказался 17 января в интервью Sport24 о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в UFC.

По его мнению, президент UFC Дэйна Уайт очень хочет, чтобы Нурмагомедов вернулся:

«Хабиб действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться в октагон. … Я очень даже верю в такой исход».

Ранее сам Нурмагомедов не исключил возвращения в UFC после поединка Конора Макгрегора с Дастином Порье на турнире UFC 257, который пройдет 24 января.