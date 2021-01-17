Милан, Италия, , 12:03 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» (Италия) сообщил 17 января о двух случаях заражения коронавирусом в команде.

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https://twitter.com/acmilan/status/1350721697893199872

16 января положительный тест сдали хавбек Хакан Чалханоглу, а также защитник Тео Эрнандес.

При этом указывается, что у игроков симптомов COVID-19 не наблюдается. Футболистов отправили на домашний карантин.

Остальные игроки «Милана» продолжат сдавать тесты в соответствии с протоколами.