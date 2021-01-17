Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Бой с участием бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова (Росссия) и Алистара Оверима (Нидерланды) возглавит турнир UFC Fight Night, сообщается 17 января в Instagram организации.

Поединок пройдет 6 февраля в Лас-Вегасе (США).

В последнем поединке на UFC 254 в октябре Волков нокаутировал Уолта Харриса (США). А Оверим в сентябре одолел Аугусто Сакаи (Бразилия) на турнире UFC Vegas 9.

Оверим с 2011 г. выступает в UFC. В поединках MMA одержал 47 побед и потерпел 17 поражений. На счету Волкова — 32 победы при 8 поражениях.