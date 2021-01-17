Москва, 17 января 2021, 11:21 — REGNUM 17 января Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе — рассказал о подготовке к поединку Умара Нурмагомедова с Сергеем Морозовым.
https://www.instagram.com/p/CKHWTDeM3sO/
«20 января Умар Нурмагомедов должен обрадовать. Все тяжелые тренировки позади, осталось сделать вес, … идем, опережая график, — написал Нурмагомедов в Instagram.
20 января Умар встретится с Сергеем (Казахстан) на турнире в Абу-Даби.
Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 г. На его счету — 29 побед в смешанных единоборствах, ни одного поражения.