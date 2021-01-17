Москва, , 11:03 — REGNUM 46-летний Дмитрий Крамаренко — бывший вратарь ЦСКА (Москва) — вошел в тренерский штаб футбольного клуба: в основной команде будет работать в качестве тренера вратарей. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/pfc_cska/status/1350702187891068928

Специалист отправился с командой на зимние сборы в Кампоамор 17 января.

Выступал за ЦСКА в 2002 г. На счету — 33 игры за сборную Азербайджана. Сейчас также является тренером вратарей в национальной команде.

Ранее в ЦСКА данную должность занимал Сергей Овчинников.