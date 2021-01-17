Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в овертайме в пользу гостей со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Миннесоты» голы забили Мэтт Дамба (1-я минута), шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (48-я) и Райан Сутер (60-я, при игре 6×5). У «Лос-Анджелеса» шайбами отличились Габриэль Виларди (17-я), Блейк Лизотт (28-я) и Андреас Атанасиу (31-я).

Победный гол в овертайме на счету шведского форварда «Миннесоты» Маркуса Юханссона, которому ассистировал его российский одноклубник — нападающий Кирилл Капризов.

Отметим, следующие матче «Миннесота» 19 и 20 января проведет с командой «Анахайм Дакс, а «Лос-Анджелес» 20 и 22 января сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш».