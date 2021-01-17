Лозанна, Швейцария, , 10:48 — REGNUM Чемпионат мира (ЧМ) по хоккею 2021 года не будет отменен. Об этом 17 января заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Нет, я этого не допускаю», — заявил он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможности отмены турнира, добавив, что есть «такое сильное» решение о проведении мирового хоккейного первенства.

«Если нам нужно будет поменять место его проведения, то у нас есть предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира с Братиславой», — также сказал Фазель.

При этом глава IIHF отметил, что отмененный в минувшем году ЧМ в Швейцарии из-за пандемии, в нынешнем году не удастся провести из-за дороговизны.

«Отели и все прочее стоят так дорого, что вы не можете себе этого представить. Бюджет чемпионата мира в прошлом году составил €37 млн. В Братиславе он был €18 млн, в Швейцарии это стоит в два раза дороже», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что чешский автопроизводитель Skoda не будет спонсором ЧМ 2021 года по хоккею в случае, если его будут проводить в Белоруссии.