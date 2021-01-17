Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Боец смешанных единоборств (MMA) Макс Холлоуэй (США) победил Келвина Каттара (США) в первом бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2021 г. Встреча прошла на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 17 января и завершилась победой Холлоуэя — 50:43, 50:43, 50:42. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом по итогам поединка Холлоуэй установил рекорд UFC, выполнив 445 акцентированных ударов. Ранее бойцы промоушена не исполняли более 400 ударов в одном бою.

Холлоуэй известен по выступлениям в UFC в полулегкой и легкой весовой категориях. Становился чемпионом промоушена в полулегком весе. На его счету — 22 победы и 6 поражений.