Москва, , 10:16 — REGNUM Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе — сообщил главе промоушена Дэйне Уайту, что примет решение о возобновлении карьеры после турнира UFC 257. Об этом 17 января передает ABC.

15 января Нурмагомедов и Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Тогда Хабиб не исключил, что может вернуться.

«Хабиб собирается посмотреть бои Порье — Макгрегор и Хукер — Чендлер на следующей неделе. Если эти парни покажут что-то впечатляющее…, то он будет драться», — рассказал Уайт в эфире ABC.

В октябре 2020 г. Нурмагомедов победил Гэтжи и в третий раз защитил пояс чемпиона промоушена. После боя он объявил о завершении карьеры.

Турнир UFC 257 состоится в Абу-Даби 24 января. Главным событием станет поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.